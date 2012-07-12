SEO копирайтинг по доставке пиццы и суши

Задача: необходимо написание двух статей на тематику доставки пиццы и суши для ресторана евпропейской и японской кухни.

Для первой статьи - 9 ключевых слов, для второй - 6.

Ключевые слова и ссылка на вебсат ресторана будут представлены выбранному кандидату.