Нужно 1000 маленьких статей

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен7 заявок259 просмотров

Добрый день.

Задание следующее:

Необходимо собрать 1000 интересных фактов. Темы должны быть разными (наука, спорт, животный мир, природа, космос, интересные люди, рекорды и тд…). Размер одной статьи от 1-го до 5-ти предложений, можно больше, но без фанатизма. Статей в 1-но предложение должно быть не более 350.

Исполнитель нужен ответственный и творческий, что бы сделал хорошую интересную выборку, без повторов.

Скачать все с одного сайта я и сам могу.!!!))))

Желающим выполнить данный проект, просьба выслать тестовые статьи общим объемом не более 1000 символов.

Сроки не горят, но хотелось бы знать примерный ориентир.

Цену и сроки указывайте за весь объем работы.

Email: [email protected]

13 лет назад
cej_vo
40 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад
$50
14 дней
Виталий - хороший исполнитель. Работу сдал в срок, выполнил на "ура". Остался доволен сотрудничеству с ним. Буду заказывать еще и еще. Остальным -рекомендую!
Спасибо за работу! Очень хорошие проект! Замечательный работодатель! Буду рад работать снова и снова! Спасибо. С ув. Виталий Цепенюк

Заявки фрилансеров

vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад