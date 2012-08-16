Интернет-магазину требуются отзывы в яндекс-маркете. Оплата: $3 за каждый опубликованный отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об ...
Нужно 1000 маленьких статей
Добрый день.
Задание следующее:
Необходимо собрать 1000 интересных фактов. Темы должны быть разными (наука, спорт, животный мир, природа, космос, интересные люди, рекорды и тд…). Размер одной статьи от 1-го до 5-ти предложений, можно больше, но без фанатизма. Статей в 1-но предложение должно быть не более 350.
Исполнитель нужен ответственный и творческий, что бы сделал хорошую интересную выборку, без повторов.
Скачать все с одного сайта я и сам могу.!!!))))
Желающим выполнить данный проект, просьба выслать тестовые статьи общим объемом не более 1000 символов.
Сроки не горят, но хотелось бы знать примерный ориентир.
Цену и сроки указывайте за весь объем работы.
Email: [email protected]
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Копирайтинг3 исполнителяЗакрыт12 лет назад
Нужен цепляющий текст для страницы-презентации функций сервиса. Она же будет главной. ТЗ в прикрепленном файле. Объем примерно 2000-2500 символов с пробелами. В предложении оставляйте вашу цену за весь проект. Возможно, будет выбрано ...Завершен13 лет назад
- $120
Уникальность - не ниже 90%! 15 статей по 1000 символов, тематику можете посмотреть на http://adelison.ruЗавершен13 лет назад
Оптимизация и продвижение сайта мониторинга обменных пунктов.Завершен13 лет назад
- $50
Задача: необходимо написание двух статей на тематику доставки пиццы и суши для ресторана евпропейской и японской кухни. Для первой статьи - 9 ключевых слов, для второй - 6. Ключевые ...Завершен13 лет назад
Необходимо написание 5-ти уникальных статей-обзоров, каждая по 1000 символов без пробелов, для сайта http://eliterent.by/ Написание на разовой основе. Специфика сайта — аренда авто Интересует: - Стоимость работ - Примеры работ ...Завершен13 лет назад
- $50
Статья по типам откатных ворот и автоматике для них. Сылка для рерайта: http://technodom-xl.ru/?item=0&raz=8. Уникальность не ниже 97%.Завершен13 лет назад
Здравствуйте. Для проекта http://consultsystems.ru/ необходимо написать инструкции для установки системы под CMS: Joomla Wordpress Drupal Amiro.CMS UMI.CMS Bitrix ShopScript Opencart Prestashop OScommerce ...Закрыт13 лет назад
Требуются статьи (рерайт), общая тема "Рон Хаббард / дианетика / саентология". Параметры проекта: 1. Источники для рерайта ищите сами, для каждой статьи нужно обработать не менее 5 источников (ссылки ...Копирайтинг3 исполнителяЗавершен13 лет назад
Нужен текст на 3000 знаков. Самое главное чтобы был для людей, чтобы легко и слажено читался но с прямым вхождением следующих слов: массаж на дому массаж на дом москва (можно ...Завершен13 лет назад