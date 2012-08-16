Нужно 1000 маленьких статей

Добрый день.

Задание следующее:

Необходимо собрать 1000 интересных фактов. Темы должны быть разными (наука, спорт, животный мир, природа, космос, интересные люди, рекорды и тд…). Размер одной статьи от 1-го до 5-ти предложений, можно больше, но без фанатизма. Статей в 1-но предложение должно быть не более 350.

Исполнитель нужен ответственный и творческий, что бы сделал хорошую интересную выборку, без повторов.

Скачать все с одного сайта я и сам могу.!!!))))

Желающим выполнить данный проект, просьба выслать тестовые статьи общим объемом не более 1000 символов.

Сроки не горят, но хотелось бы знать примерный ориентир.

Цену и сроки указывайте за весь объем работы.

Email: [email protected]