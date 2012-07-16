Текст для страницы-презентации сервиса

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Завершен17 заявок175 просмотров

Нужен цепляющий текст для страницы-презентации функций сервиса. Она же будет главной. ТЗ в прикрепленном файле.

Объем примерно 2000-2500 символов с пробелами.

В предложении оставляйте вашу цену за весь проект.

Возможно, будет выбрано несколько исполнителей проекта.

13 лет назад
BasterYC
Артем 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад
$20
2 дня
Ответственный и качественный исполнитель. По предоставленной работе видно, что Марина хорошо изучила предоставленное тз и, самое главное, вникла в суть проекта. В результате получил отличный текст.
Мои рекомендации. Четкое ТЗ, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Rossomaxa
Марина 
48 лет
16 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
13 лет назад