Сабж.., стоимость 1000 знаков - один доллар, на сегодня нужно 5000 знаков и возможно в последующие дни такой же объем каждый день. Сегодня темы дам я, потом возможно искать будете самостоятельно. ...
Написать 10 новостей на тему одежды
Нужен человек, который найдет и переведет с английского языка 10 новостей по тематике «Мода». Объем – 1000 символов на новость без пробелов. Новости должны быть свежими и интересными, источники ищите сами. Уникальность не должна опускаться ниже 95%.
Требований к ключам нет.
Чуть более подробное ТЗ в аттаче.
Таким образом, сдаются минимум 12 файлов: тексты в Word, тексты в Excel и по одному фото к каждой из новостей.
Цена – 600 WMR, срок – 3 дня. Если при подаче заявки сразу укажете источники, с которых планируете брать новости для перевода, это сильно повысит вероятность того, что Вы будете выбраны исполнителем.
Обращаю внимание - дословный перевод не нужен. Нужен просто уникальный текст на русском языке на основе англоязычной новости.
Выбранный исполнитель
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