Написать 10 новостей на тему одежды

Нужен человек, который найдет и переведет с английского языка 10 новостей по тематике «Мода». Объем – 1000 символов на новость без пробелов. Новости должны быть свежими и интересными, источники ищите сами. Уникальность не должна опускаться ниже 95%.

Требований к ключам нет.

Чуть более подробное ТЗ в аттаче.

Таким образом, сдаются минимум 12 файлов: тексты в Word, тексты в Excel и по одному фото к каждой из новостей.

Цена – 600 WMR, срок – 3 дня. Если при подаче заявки сразу укажете источники, с которых планируете брать новости для перевода, это сильно повысит вероятность того, что Вы будете выбраны исполнителем.

Обращаю внимание - дословный перевод не нужен. Нужен просто уникальный текст на русском языке на основе англоязычной новости.