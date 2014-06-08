Написать 10 новостей на тему одежды

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок296 просмотров

Нужен человек, который найдет и переведет с английского языка 10 новостей по тематике «Мода». Объем – 1000 символов на новость без пробелов. Новости должны быть свежими и интересными, источники ищите сами. Уникальность не должна опускаться ниже 95%.

Требований к ключам нет.

Чуть более подробное ТЗ в аттаче.

Таким образом, сдаются минимум 12 файлов: тексты в Word, тексты в Excel и по одному фото к каждой из новостей.

Цена – 600 WMR, срок – 3 дня. Если при подаче заявки сразу укажете источники, с которых планируете брать новости для перевода, это сильно повысит вероятность того, что Вы будете выбраны исполнителем.

Обращаю внимание - дословный перевод не нужен. Нужен просто уникальный текст на русском языке на основе англоязычной новости.

13 лет назад
pavlov11188
Юрий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

pearljamjess
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$20
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Юрий - очень надёжный и ответственный заказчик. Совершенно чёткое ТЗ, проверка и оплата быстрая. В общем, всё отлично. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

pearljamjess
Евгения 
39 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад

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