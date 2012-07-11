Здравствуйте. Нужно выполнить рерайтинг поста в блог. Исходник есть. Уникальность 100%. Объём 6600 знаков. Срок 1 день. Завтра вечером нужно сдать. Оплата вебмани. ...
Нужен рерайтер, тематика ноутбуки
Сабж.., стоимость 1000 знаков - один доллар, на сегодня нужно 5000 знаков и возможно в последующие дни такой же объем каждый день. Сегодня темы дам я, потом возможно искать будете самостоятельно.
для выбора исполнителя, пожалуйста прорерайтите такой пример, используя ключи (ремонт ноутбуков Asus, сервисный центр по ремонту ноутбуков):
"Ситуация странная. Ситуация такая:
Есть ноут Asus A52J.
Он включается, горит индикация питания, опрос винчестера (индикатор мигает 2-3 раза), на мониторе - ничего.
Винчестер WD 320Gb Sata.
Винчестер снимаем, ставим другой или же ставим заглушку на sata-контакт- ноут включается и работает.
Между тем, подключая проблемный винт через usb-переходник к ноуту и запитывая его от обычного БП - винчестер определяется, открывается, все ок. а вот в ноуте работать не хочет (((
Знаю, что данная проблема как-то ремонтируется, при том манипуляции проводятся с самим винчестером (так было сказано в сервисном центре), но вот что именно с ним можно сделать?! Кто сталкивался, кто знает - HELP!"
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