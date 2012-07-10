Интернет-магазину требуются отзывы в яндекс-маркете. Оплата: $3 за каждый опубликованный отзыв. Учитывая, что все отзывы проходят модерацию, после написания копируйте отзыв в личку и после его появления на маркете в отзывах об ...
Календарь беременности
Требуется написать 10 статей для раздела календарь беременности. Каждая статья по 2500 - 3000 знаков бп. 100 р. за статью
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