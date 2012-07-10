Календарь беременности

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт29 заявок235 просмотров

Требуется написать 10 статей для раздела календарь беременности. Каждая статья по 2500 - 3000 знаков бп. 100 р. за статью

13 лет назад
xamtal
Леонид 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Kiso
48 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$50
7 дней

Заявки фрилансеров

Kiso
48 лет
18 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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