Нужен человек, который найдет и переведет с английского языка 10 новостей по тематике «Мода». Объем – 1000 символов на новость без пробелов. Новости должны быть свежими и интересными, источники ищите сами. Уникальность не должна опускаться ...
Нужно профессионально подредактировать текст.
Нужно професионально подредактировать текст.
текст скину подходящей кандидатуре.
также пишите свои скайпы.
предпочтение тому кто согласиться помочь без предоплат.
также говорите свои цены.
Выбранный исполнитель
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