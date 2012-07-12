Нужно профессионально подредактировать текст.

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен6 заявок209 просмотров

Нужно професионально подредактировать текст.

текст скину подходящей кандидатуре.

также пишите свои скайпы.

предпочтение тому кто согласиться помочь без предоплат.

также говорите свои цены.

13 лет назад
fayzulinov
Карим 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
22 отзыва

Выбранный исполнитель

Gearf
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад
$1
1 день
Отлично справился с заданием. Понравилось. Подредактировал текст.
Очень доволен.Четкая постановка задачи,быстрая оплата.

Заявки фрилансеров

Gearf
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
13 лет назад

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