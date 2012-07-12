Gearf

Руслан Gearf

 
39 летРоссия/Иваново
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы заказчиков
fayzulinov
Карим 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
22 отзыва
$1
10 баллов
11 лет назад
Нужно профессионально подредактировать текст.
Отлично справился с заданием. Понравилось. Подредактировал текст.
Очень доволен.Четкая постановка задачи,быстрая оплата.
Ответный отзыв