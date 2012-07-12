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Руслан
Gearf
Gearf
39 лет
Россия
/
Иваново
11 лет на
фриланс
-бирже
Был
11 лет назад
1 отзыв
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Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
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Карим
fayzulinov
39 лет
Россия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
22 отзыва
$1
10 баллов
11 лет назад
Нужно профессионально подредактировать текст.
Отлично справился с заданием. Понравилось. Подредактировал текст.
Очень доволен.Четкая постановка задачи,быстрая оплата.
Ответный отзыв
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Отзывы заказчиков
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