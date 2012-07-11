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Нужны статьи о заправке картриджей для оргтехники
Нужно написать 350 статей о заправке картриджей к принтерам, копирам, ксероксам, факсам. Ищу нескольких исполнителей для уникальности текстов, но можно и одного. Стоимость от 30руб/шт. Важны сроки и уникальность и качество текста. От 1300 знаков. Напишите пробную статью с темой "HP Color LaserJet CP1215". Оплата по факту.
Заявки фрилансеров
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