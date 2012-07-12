Описание веб-сервиса Picasa

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Закрыт1 заявка99 просмотров

Требуется описание веб-сервиса Picasa от Google. Что это такое, для чего можно использовать и как это сделать. Преимущества и недостатки такого сервиса.

Объем 4000 - 5000 "чистых" символов. Уникальность не менее 90%

Оплата - 5 USD

13 лет назад
itSlam
Игорь 
42 года
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад