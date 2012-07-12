Необходимо выполнить рерайт до 2000зн. Исходник предоставлю. Оплата WMZ
Описание веб-сервиса Picasa
Требуется описание веб-сервиса Picasa от Google. Что это такое, для чего можно использовать и как это сделать. Преимущества и недостатки такого сервиса.
Объем 4000 - 5000 "чистых" символов. Уникальность не менее 90%
Оплата - 5 USD
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