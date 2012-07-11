Нужны 2 статьи примерно по 2500 знаков без пробелов. Темы: светящаяся краска для бодиарта и для колесных дисков. Часть материала предоставлю, остальное легко найти самостоятельно. В каждой статье по 4-5 якоря. Оплата после проверки на ...
Написать инструкцию privat24 -> webmoney
Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.
Требуется написать инструкцию по оплате услуг моей компании через интернет-банк приват24(укр).
В целом как это происходит:
1.Авторизуйтесь в моем биллинге(billing.wishhost.net)
2.Вкладка "Счета" или "Пополнить баланс"
3.Выбирайте способ webmoney
4.На странице мерчанта вебмани выбирайте вкладку "Другие способы"
5.На этой вкладке выбирайте пункт "Через терминалы"
6.Вводите свой номер телефона и следуйте дальнейшим инструкциям.
От Вас мне необходимы скрины каждого действия с комментариями к ним. Работу нужно будет предоставить в формате текстового документа ворда или ОpenOffice. Скрины необходимо будет отдельно запаковать в zip архив. Обрабатывать скрины исполнителю не нужно.
Чуть подробнее об этом типе оплате можно почитать на офф ресурсе вебмани.
https://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/Прямой_прием_платежей_через_терминалы_и_банки_(Украина)
Перед началом выполнения работы регистрироваться у меня в биллинге не нужно, я дам Вам логин/пароль в ЛС.
Оплата - 3.5 у.е. или 100 руб на выбор исполнителя. Способ - вебмани.
На дополнительно возникшие вопросы могу ответить Вам в ЛС. Пишите!
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