Написать инструкцию privat24 -> webmoney

Доброго времени суток уважаемые фрилансеры.

Требуется написать инструкцию по оплате услуг моей компании через интернет-банк приват24(укр).

В целом как это происходит:

1.Авторизуйтесь в моем биллинге(billing.wishhost.net)

2.Вкладка "Счета" или "Пополнить баланс"

3.Выбирайте способ webmoney

4.На странице мерчанта вебмани выбирайте вкладку "Другие способы"

5.На этой вкладке выбирайте пункт "Через терминалы"

6.Вводите свой номер телефона и следуйте дальнейшим инструкциям.

От Вас мне необходимы скрины каждого действия с комментариями к ним. Работу нужно будет предоставить в формате текстового документа ворда или ОpenOffice. Скрины необходимо будет отдельно запаковать в zip архив. Обрабатывать скрины исполнителю не нужно.

Чуть подробнее об этом типе оплате можно почитать на офф ресурсе вебмани.

https://wiki.webmoney.ru/projects/webmoney/wiki/Прямой_прием_платежей_через_терминалы_и_банки_(Украина)

Перед началом выполнения работы регистрироваться у меня в биллинге не нужно, я дам Вам логин/пароль в ЛС.

Оплата - 3.5 у.е. или 100 руб на выбор исполнителя. Способ - вебмани.

На дополнительно возникшие вопросы могу ответить Вам в ЛС. Пишите!