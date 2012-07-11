Требуется Сео-рерайт текста около 5 тыс. знаков
Написание статей о прошивке и ремонте принтеров
Нужно 100 статей для сайта о прошивке и ремонте принтеров, МФУ, ксероксов и факсов. Будет дан список названий статей. Количество знаков статей не менее 1300. Текст в основном будет похожим, нужно будет только его разными словами писать. За одну уникальную статью 30 рублей. Возможны премии за качество по выполнении проекта полностью. Оплата по факту. интересуют качество, уникальность статей и скорость выполнения заказа. Для оценки качества ваших статей предлагаю написать статью «Ремонт факса Panasonic KX-FT 982». Надеюсь на взаимовыгодное сотрудничество.
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