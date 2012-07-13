Нужны статьи на тему контекстной рекламы, Яндекс.Директа, Google AdWords, рекламы в Facebook и вконтакте. Каждая статья должна быть интересной, важной, со смыслом. Это могут быть обзоры рынка (клиентов, конкурентов), обзоры технологий (стратегий ...
Несколько статей туристической тематики (рерайт)
Предложения, пожалуйста, только в проект!
Требуется исполнитель на выполнение работы по рерайту текстов туристической тематики (описание туристических районов). Всего 11 материалов, каждый по 3.5-4 000 символов с пробелами. Материалы предоставлю. Т3 предоставлю с подробными указаниями по оформлению текста и требованиям к содержанию. Без ключей. Необходим опыт работы, так как есть требования по стилистике, 100% уникальность. Материалы - это содержательная часть - от вас полная переработка по стилистике и структуре. Покажу примеры того, что нужно.
Срок выполнения работы - 2-3 дня. Исполнителя выберу завтра до обеда.
Если хорошо справитесь с задачей - чуть позже будут еще персональные проекты.
Для опытных фрилансеров у которых есть время - возможна предоплата 50%.
Внимание: только Яндекс Деньги.
Бюджет - 1500р за все тексты.
От вас опыт, примеры работ "рерайт" (любой тематики), срок, устраивает ли бюджет, или свой вариант.
Подробное Т3 и материалы исполнителю.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
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