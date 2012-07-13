Несколько статей туристической тематики (рерайт)

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен17 заявок275 просмотров

Предложения, пожалуйста, только в проект!

Требуется исполнитель на выполнение работы по рерайту текстов туристической тематики (описание туристических районов). Всего 11 материалов, каждый по 3.5-4 000 символов с пробелами. Материалы предоставлю. Т3 предоставлю с подробными указаниями по оформлению текста и требованиям к содержанию. Без ключей. Необходим опыт работы, так как есть требования по стилистике, 100% уникальность. Материалы - это содержательная часть - от вас полная переработка по стилистике и структуре. Покажу примеры того, что нужно.

Срок выполнения работы - 2-3 дня. Исполнителя выберу завтра до обеда.

Если хорошо справитесь с задачей - чуть позже будут еще персональные проекты.

Для опытных фрилансеров у которых есть время - возможна предоплата 50%.

Внимание: только Яндекс Деньги.

Бюджет - 1500р за все тексты.

От вас опыт, примеры работ "рерайт" (любой тематики), срок, устраивает ли бюджет, или свой вариант.

Подробное Т3 и материалы исполнителю.

13 лет назад
Kalinine_vl
Владимир 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$34
3 дня
Если вы просматриваете аккаунт Валентины, СТОП! Вы нашли того исполнителя, который внимательно читает т3, безупречно соблюдает сроки и пишет замечательные тексты: грамотные, содержательные, структурированные. 100% попадание в цель. И что немаловажно: человек постоянно на связи. Это значительно экономит время на организацию работы. Спасибо за качественную работу и ответственное отношение к делу. Рекомендую!
С Владимиром работала впервые и осталась очень довольна! Предоплату предоставил 100%. Все подробно объяснил! Рекомендую как добросовестного и приятного заказчика! 1000 баллов!!! Спасибо, буду рада новым проектам!
annaMur
Анна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад
$11
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
annaMur
Анна 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 лет назад