Несколько статей туристической тематики (рерайт)

Предложения, пожалуйста, только в проект!

Требуется исполнитель на выполнение работы по рерайту текстов туристической тематики (описание туристических районов). Всего 11 материалов, каждый по 3.5-4 000 символов с пробелами. Материалы предоставлю. Т3 предоставлю с подробными указаниями по оформлению текста и требованиям к содержанию. Без ключей. Необходим опыт работы, так как есть требования по стилистике, 100% уникальность. Материалы - это содержательная часть - от вас полная переработка по стилистике и структуре. Покажу примеры того, что нужно.

Срок выполнения работы - 2-3 дня. Исполнителя выберу завтра до обеда.

Если хорошо справитесь с задачей - чуть позже будут еще персональные проекты.

Для опытных фрилансеров у которых есть время - возможна предоплата 50%.

Внимание: только Яндекс Деньги.

Бюджет - 1500р за все тексты.

От вас опыт, примеры работ "рерайт" (любой тематики), срок, устраивает ли бюджет, или свой вариант.

Подробное Т3 и материалы исполнителю.