Kalinine_vl

Рерайт, 10 текстов, туристическая тематика 1100р
Копирайтинг1 исполнитель
Завершен
11 лет назад
Рерайт, 10 текстов, туристическая тематика 1100р
Здравствуйте! Есть два блока по 5 статей туристической тематики на рерайт. Срок выполнения 2 дня. Бюджет 500-700р на блок из пяти текстов. Предоплата 100%. Только Яндекс Деньги. Требования к текстам: уникальность, содержательность, объем от 2,5 до 4 т.с. ...
Предложения, пожалуйста, только в проект! Требуется исполнитель на выполнение работы по рерайту текстов туристической тематики (описание туристических районов). Всего 11 материалов, каждый по 3.5-4 000 символов с пробелами. Материалы предоставлю. Т3 предоставлю с подробными указаниями по ...