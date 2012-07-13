Kalinine_vl

Владимир Kalinine_vl

 
42 годаРоссия/Орск
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
alvarez
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$34
10 баллов
11 лет назад
Персональный проект для Дудина Надежда (alvarez)
Второй раз работаю с Владимиром, и наше сотрудничество опять оставляет только лучшие впечатления. Сам предлагает работать по предоплате, деньги перечисляются молниеносно. Всегда на связи, если появляются какие-то вопросы. Но их обычно не возникает - настолько подробно и грамотно Владимир объясняет задачу. С удовольствием продолжу сотрудничать и рекомендую всем!
Отличная работа! Как всегда вовремя, четко и без правок. Очень доволен сотрудничеством с Надеждой.
Ответный отзыв
n-atlantida
Наталья 
41 годРоссия
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$16
10 баллов
11 лет назад
Рерайт 5 статей, 2 исполнителя
Отличный заказчик! ТЗ понятные, подробные. При необходимости Владимир всегда готов ответить на дополнительные вопросы. Сотрудничеством осталась довольна.
Очень ответственный исполнитель! Тексты доработаны, выверены, выправлены, и не нуждаются в коррекции. Очень приятно работать с человеком, который хорошо знает свое дело и делает работу качественно, вне зависимости от объема, срочности и бюджета проекта. Спасибо, Наталья! Обязательно буду еще обращаться. Рекомендую!
Ответный отзыв
dizbest
Иляна 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Рерайт 5 статей, 2 исполнителя
Спасибо большое Владимиру за то, что выбрал меня в свой проект! Очень хороший заказчик - ТЗ подробное, понятное и четкое, оплата - достойная, всегда на связи, на все вопросы отвечает! Рекомендую фрилансерам участвовать в проектах Владимира!
Спасибо за отличную работу! Рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
alvarez
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Рерайт 5 статей, 2 исполнителя
Владимир - удивительный заказчик: внимательный, общительный, предпочитающий обсудить все рабочие вопросы "на берегу". Очень понравились и ТЗ, и тематика текстов, и оперативность оплаты, и сотрудничество в целом. Высший балл и наилучшие рекомендации!
Замечательный исполнитель! Очень доволен сотрудничеством. Все в срок, по т3, без правок и замечаний. Обязательно буду обращаться сам снова. Рекомендую!
Ответный отзыв
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
$34
10 баллов
11 лет назад
Несколько статей туристической тематики (рерайт)
С Владимиром работала впервые и осталась очень довольна! Предоплату предоставил 100%. Все подробно объяснил! Рекомендую как добросовестного и приятного заказчика! 1000 баллов!!! Спасибо, буду рада новым проектам!
Если вы просматриваете аккаунт Валентины, СТОП! Вы нашли того исполнителя, который внимательно читает т3, безупречно соблюдает сроки и пишет замечательные тексты: грамотные, содержательные, структурированные. 100% попадание в цель. И что немаловажно: человек постоянно на связи. Это значительно экономит время на организацию работы. Спасибо за качественную работу и ответственное отношение к делу. Рекомендую!
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