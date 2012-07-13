Kalinine_vl

Второй раз работаю с Владимиром, и наше сотрудничество опять оставляет только лучшие впечатления. Сам предлагает работать по предоплате, деньги перечисляются молниеносно. Всегда на связи, если появляются какие-то вопросы. Но их обычно не возникает - настолько подробно и грамотно Владимир объясняет задачу. С удовольствием продолжу сотрудничать и рекомендую всем!