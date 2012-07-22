Персональный проект для Дудина Надежда (alvarez)

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Завершен2 заявки128 просмотров

Рерайт, 10 текстов, туристическая тематика

1100р

13 лет назад
Kalinine_vl
Владимир 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$34
4 дня
Отличная работа! Как всегда вовремя, четко и без правок. Очень доволен сотрудничеством с Надеждой.
Второй раз работаю с Владимиром, и наше сотрудничество опять оставляет только лучшие впечатления. Сам предлагает работать по предоплате, деньги перечисляются молниеносно. Всегда на связи, если появляются какие-то вопросы. Но их обычно не возникает - настолько подробно и грамотно Владимир объясняет задачу. С удовольствием продолжу сотрудничать и рекомендую всем!

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alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

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