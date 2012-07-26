Требуется копирайт на автотематику

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен4 заявки306 просмотров

Требуется копирайт на авто тематику, 36 статей для станции тех. обслуживания.

Требования к претенденту, мужчина, писавший в данной теме, понимающий про что будет писать!

Оплата 2$ за 1000 символов без пробелов

Детали в асе, тут не читаю, пишите в асю!

13 лет назад
tevik
Денис 
43 года
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

KSA-BY
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$125
7 дней
Грамотный копирайтер. Отлично пишет под СЕО. Учитывая объем, сроки и требования к тексту справился на 12 баллов. Жаль что можно поставить только 10). Рекомендую как аккуратного, пишущего на "правильном русском" языке копирайтера!
Денис - превосходный Заказчик! Поставил задачу, проконтролировал её исполнение и оплатил проект через 5 минут после сдачи. Приятен в общении, пунктуален, сдерживает все свои обещания - превосходно! Крайне рекомендую Дениса к сотрудничеству!
Copy-Seo
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$30
3 дня
Отличный исполнитель рекомендую!
отличный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

KSA-BY
Сергей 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
Copy-Seo
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Несколько статей по визе в Болгарию

    Здравствуйте. Нужно написать несколько статей о визах в Болгарию: 1. Туристическая виза в Болгарию. 2. Срочная виза в Болгарию. 3. Детская виза в Болгарию. 4. Мультивиза в ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 3 текста по тематике Powerpoint

    Список текстов: 1. Темы презентаций Powerpoint 2. Шаблоны презентаций Powerpoint 3. Фон презентации Powerpoint 1-й и 2-й тексты по сути одно и то же, но нужно написать два разных ...

    PowerPoint
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Текст для сайта

    Необходимо написать текст на тему покупки и продажи интернет трафика. (Родной английский, русский языки). Просьба людей не знакомых с этой тематикой не беспокоить...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Название для магазина детских развивающих игрушек

    Придумать название для интернет-магазина детских развивающих игрушек. Желательно, чтобы это было одно слово, на базе которого будет разрабатываться логотип. Также, у этого названия должны быть варианты для подбора доменного имени сайта. В комментариях укажите, ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен срочно рерайт.

    $1000

    Доброго время суток Нужен рерайт на разные темы. Оплата 1.5 wmz за 1к Минимальная уникальность от текста 99-100% ICQ 206766 (6)

    Копирайтинг47 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуются статьи по теме SEO

    $50

    Требуются статьи по тематике SEO, заработок в интернете. Оплата после проверки на уникальность. 60 руб. за 1000 знаков.Писать на сайт zobliki.ru

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • 6 статей автомобильной тематики

    $50

    Нужно оперативно написать 6 статтей, автомобильной тематики по 1000 символов. А если точнее 4 по 1000 знб и 2 по 1500 знб. Оплата по факту. Приоритет придается оперативным людям.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад