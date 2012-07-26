Здравствуйте. Нужно написать несколько статей о визах в Болгарию: 1. Туристическая виза в Болгарию. 2. Срочная виза в Болгарию. 3. Детская виза в Болгарию. 4. Мультивиза в ...
Требуется копирайт на автотематику
Требуется копирайт на авто тематику, 36 статей для станции тех. обслуживания.
Требования к претенденту, мужчина, писавший в данной теме, понимающий про что будет писать!
Оплата 2$ за 1000 символов без пробелов
Детали в асе, тут не читаю, пишите в асю!
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