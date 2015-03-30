Придумать название для интернет-магазина детских развивающих игрушек. Желательно, чтобы это было одно слово, на базе которого будет разрабатываться логотип. Также, у этого названия должны быть варианты для подбора доменного имени сайта. В комментариях укажите, ...
Наполнить контентом сайт
необходимо под ключ наполнить контентом несколько страниц сайтов по кино тематике и по теме кредита
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