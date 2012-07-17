Копирайтинг на главную. Приватно для karver.

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Завершен1 заявка150 просмотров

Необходимо написать текст на 2000 символов на тему "Заземление частных домов".

13 лет назад
jeffbob
42 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
$20
1 день
Сотрудничал первый раз. Очень доволен. Все в срок и по-честному). Обращусь еще не раз и буду советовать знакомым. Еще раз СПАСИБО!
Евгений сразу повел себя как профессионал, несмотря на то, что на бирже недавно. С первых минут обсуждения проекта объяснил, что ему требуется, внес оплату. Ответственный и культурный человек. Рекомендую Евгения к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 часов назад
13 лет назад
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Копирайтинг

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