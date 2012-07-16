Рерайт описаний посуды для ИМ

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Завершен24 заявки196 просмотров

Необходимо провести рерайт описаний товаров для интернет-магазина посуды. Вам будут предоставлены описания. Их надо переписать.

Иногда в описании надо менять размер посуды. Например, сковороды диаметром 20, 24см. При рерайте это надо учитывать.

Оплата WMR.

13 лет назад
evshi
44 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранные исполнители

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$30
2 дня
Нужно было провести рерайт небольшого количества текстов. Работы была сделана вовремя, т.е сроки соблюдены. Исполнитель всегда был на связи.
Евгений чётко формулирует ТЗ. Умеет вести деловую переписку. Всегда на связи. Моментальная оплата. Всем рекомендую работать с Евгением!
Gauth
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$11
2 дня
Работать с Николаем понравилось. Задание было выполнено качественно и в срок. Николай был всегда на связи. Рекомендую.
Хороший, приятный в общении заказчик. Четко поставленное ТЗ, своевременная оплата - рекомендую всем.

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
61 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
Gauth
38 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад

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