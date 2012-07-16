Рерайт описаний посуды для ИМ

Необходимо провести рерайт описаний товаров для интернет-магазина посуды. Вам будут предоставлены описания. Их надо переписать.

Иногда в описании надо менять размер посуды. Например, сковороды диаметром 20, 24см. При рерайте это надо учитывать.

Оплата WMR.