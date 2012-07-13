Требуется написание уникальных текстов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт53 заявки351 просмотр

Требуется копирайтинг по написанию уникальных и оптимизированных текстов.

Тематика мебель.

рассматриваю кандидатуры которые работают за 1000 знаков 100 рублей, но так же рассмотрю и варианты и важно отзывы и время в сервисе.

все заяви только в проекте.

13 лет назад
gorinyv
Юрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров