Требуется написание уникальных текстов

Требуется копирайтинг по написанию уникальных и оптимизированных текстов.

Тематика мебель.

рассматриваю кандидатуры которые работают за 1000 знаков 100 рублей, но так же рассмотрю и варианты и важно отзывы и время в сервисе.

все заяви только в проекте.