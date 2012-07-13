Рерайт ~8 тыс. символов - биографии рок-групп

$6
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Закрыт3 заявки126 просмотров

Необходимо произвести рерайт биографий трех музыкальных коллективов.

13 лет назад
EugeneMir
Евгений 
42 года
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад
$6
2 дня

Заявки фрилансеров

Uill_Hanting
Елена 
52 года
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
13 лет назад