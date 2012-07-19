Приватный проект для Дудиной Надежды (alvarez)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок183 просмотра

Переписать статьи для сайта. Сделать их уникальными.

Бюджет: 1.5 $ за 1000 знаков.

13 лет назад
Anvor
Анна 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$35
7 дней
Надежда прекрасно справилась с поставленной задачей! Будем сотрудничать и дальше!
Анна - замечательный заказчик! Оперативно отвечает на письма, и это несмотря на то, что нас разделяют многие часовые пояса. Так же оперативно переводит оплату. Умеет четко донести задачу по проекту. Очень понравилось наше сотрудничество, рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Требуется 7 обзорных статей

    Нужно 7 обзорных статей примерно по 3000 знаков без пробелов, копирайт и по 1 рерайту к каждой статье. Темы: в приложении . Материалы легко найти самостоятельно. Оплата после проверки на уникальность. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужен копирайт и рерайт статей

    Нужно написать 18 статей – копирайт и по 2 рерайта к каждой статье. Т.е. всего 54 статьи. Статьи нужны по 2300 знаков без пробелов. Оплата за статью - 100руб/копирайт и 50руб/рерайт. ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи для сайта

    12 текстов по 1000 знаков, +1 текст на 1-2 тыс О компании. Текста должны быть 100% уникальные. Тематика: Стеклянные двери, перегородки, полки, двери... Полный список после подтверждения заказа. Жду ваши цены ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Несколько статей туристической тематики (рерайт)

    $50

    Предложения, пожалуйста, только в проект! Требуется исполнитель на выполнение работы по рерайту текстов туристической тематики (описание туристических районов). Всего 11 материалов, каждый по 3.5-4 000 символов с пробелами. Материалы предоставлю. Т3 предоставлю ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи на тему контекстной рекламы

    Нужны статьи на тему контекстной рекламы, Яндекс.Директа, Google AdWords, рекламы в Facebook и вконтакте. Каждая статья должна быть интересной, важной, со смыслом. Это могут быть обзоры рынка (клиентов, конкурентов), обзоры технологий (стратегий ...

    Google Ads
    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей в блог

    1. 1 пост в неделю 2. От 1000 до 2000 знаков 3. Уникальность 75–100% (не заливать готовое или найдённое в Сети, а писать самостоятельно). 4. Тематика как в существующем блоге http://ebayclub.livejournal.com/. Писать ...

    Написание статей
    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание статей для системы управл-я предприятием

    Нужен постоянный копирайтер на написание уникальных статей для Системы Управления Предприятием. Нужен копирайтер с опытом написания контента в сфере: - система управления предприятием - CRM - IP-телефония ...

    Написание статей
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Описание веб-сервиса Picasa

    Требуется описание веб-сервиса Picasa от Google. Что это такое, для чего можно использовать и как это сделать. Преимущества и недостатки такого сервиса. Объем 4000 - 5000 "чистых" символов. Уникальность не менее 90% ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать инструкцию privat24 -> webmoney

    $50

    Доброго времени суток уважаемые фрилансеры. Требуется написать инструкцию по оплате услуг моей компании через интернет-банк приват24(укр). В целом как это происходит: 1.Авторизуйтесь в моем биллинге(billing.wishhost.net) 2.Вкладка "Счета" или "Пополнить ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад