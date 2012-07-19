Приватный проект для Дудиной Надежды (alvarez)

Анна - замечательный заказчик! Оперативно отвечает на письма, и это несмотря на то, что нас разделяют многие часовые пояса. Так же оперативно переводит оплату. Умеет четко донести задачу по проекту. Очень понравилось наше сотрудничество, рекомендую всем!