Нужно 7 обзорных статей примерно по 3000 знаков без пробелов, копирайт и по 1 рерайту к каждой статье. Темы: в приложении . Материалы легко найти самостоятельно. Оплата после проверки на уникальность. ...
Приватный проект для Дудиной Надежды (alvarez)
Переписать статьи для сайта. Сделать их уникальными.
Бюджет: 1.5 $ за 1000 знаков.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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