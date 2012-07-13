Написание статей для сайта об общепите

Требуется ответственный!, исполнительный!, пунктуальный! человек на постоянную работу для написания, либо качественного рерайта (уникальность 90%) статей для сайта об общепите.

В неделю нужно 5 статей по 3-5 тысяч знаков. В будущем планируется увеличение объема работы.

В заявке пишите расценки (обязательно).