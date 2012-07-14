Персонально для Гонтаренко Ксении (Scorp13)

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен3 заявки170 просмотров

Здравствуйте! Нужен текст для гл.страницы сайта.

Тематика сайта: фильмы онлайн.

Размер текста 1200–1500 символов, текст должен быть оптимизирован под поисковики, чтобы были ключевые слова.

13 лет назад
xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
12 часов назад

Выбранный исполнитель

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Как всегда на высшем уровне! Рекомендую!
Все как всегда прошло отлично. Спасибо!

Заявки фрилансеров

Scorp13
38 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад