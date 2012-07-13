# 1 — $ 100

Необходимо придумать название домена для проекта торговой площадки длиной не более 10 символов, желательно до 7 символов. Имя должно быть обязательно свободно в доменных зонах: *.ua, *.com.ua, *.ru, *.com.

Название должно быть максимально простым в запоминании и написании. Иметь однозначный смысл и самое главное один вариант написания.

Смысловая связь названия и направления деятельности проекта - не обязательна!