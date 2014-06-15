Требуются рерайты - 15 статей (вышлю на мейл) Переписать и сократить до 1500 символов.
Написать 150 комментариев к видео
Задача - написать 150 коротких комментариев к видео. Комментарии должны быть разнообразны, соответствовать тематике и быть якобы от лица 15-20 летних пользователей со всеми вытекающими. Размер комментария - до 100 символов, но можно парочку развернутых.
Примеры комментариев и ссылки на ролик - в прикреплениях.
Выбранный исполнитель
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