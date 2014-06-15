Написать 150 комментариев к видео

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен12 заявок217 просмотров

Задача - написать 150 коротких комментариев к видео. Комментарии должны быть разнообразны, соответствовать тематике и быть якобы от лица 15-20 летних пользователей со всеми вытекающими. Размер комментария - до 100 символов, но можно парочку развернутых.

Примеры комментариев и ссылки на ролик - в прикреплениях.

13 лет назад
fm-club
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад
$30
1 день
Все ОК
Спасибо за отличный проект! Забыл сказать, что он такой же отличный - как и Ваши человеческие качества. Быстрая оплата, красивый итог! Спасибо! С ув. Виталий Цепенюк

Заявки фрилансеров

vital-cepen
Виталий 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
27 отзывов
13 лет назад