Написать 150 комментариев к видео

Задача - написать 150 коротких комментариев к видео. Комментарии должны быть разнообразны, соответствовать тематике и быть якобы от лица 15-20 летних пользователей со всеми вытекающими. Размер комментария - до 100 символов, но можно парочку развернутых.

Примеры комментариев и ссылки на ролик - в прикреплениях.