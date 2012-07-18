Приватный проект для Qrist2008

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Завершен1 заявка126 просмотров

Требуется рерайт на тематику услуги SMO. Оплата в WMR

13 лет назад
dexter007
37 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Qrist2008
Денис 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$100
2 дня
Спасибо большое! Отличная работа на 10 баллов. Все тексты без единой ошибки
Сотрудничество с Андреем оставило только положительные впечатления, готов продолжить.

Заявки фрилансеров

Qrist2008
Денис 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад