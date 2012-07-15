Наполнение проекта

Здравствуйте, уважаемые копирайтеры!

Есть новый проект, тематика - строительство бань. Направленность не коммерческая, а информационная, то есть как построить баню самостоятельно. Нужен качественный рерайтинг нескольких источников (находите сами). Если качество ваших работ понравится - работаем на постоянной основе.

1) Оплата - 45 руб/1000 символов без пробелов.

2) Вам будет необходимо самостоятельно публиковать статьи на сайте (WordPress). Опыт работы с WordPress, HTML и Photoshop приветствуется, если опыта нет - быстро научим базовым навыкам. От вас - желание учится.

3) Объемы одной статьи - 3-7 тис. символов.

4) Нужно будет вставлять в текст ключевые фразы (немного, читаемые).

5) Обязательно разбивать статью на подзаголовки, желательно использовать списки.

6) Хороший слог, интересность и полезность информации для пользователей - обязательны.

7) Чем по меньше "воды". Свежий пример: копирайтер писал статью "Хаммам: польза или вред?" объемом 4к символов. Первые 2,5 тис символов рассказывалось об огромной роли бани в жизни русского человека. Такие статьи мне НЕ нужны.

8) Максимальные сроки, которые можем позволить - одна статья в два дня.

9) Photoshop нужен для подготовки изображений для статьи. Ничего сложного: изменить размер и сохранить для веб.

В заявках указывайте ссылки на свои статьи строительной тематики (если есть статьи по теме строительство бань - это еще лучше) и есть ли опыт работы с WordPress, HTML и Photoshop.