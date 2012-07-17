НА сайте plantrix.ru необходимо сделать коррекцию отображения каталога товаров. Проблема следующая: Все категории отображаются одна под другой, даже если этb категории являющиеся дочерними (надо чтобы отображалось как дерево, чтобы было понятно где находишься), и еще ...