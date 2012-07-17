jeffbob

Евгений jeffbob

 
40 летРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$250
10 баллов
9 лет назад
Перенос Интернет-Магазина на новый шаблон (Amiro)
Спасибо, Евгений! За интересную задачу, точную формулировку пожеланий, мгновенную оплату. С удовольствием буду работать с Вами в будущем.
Все как всегда без замечаний. Если возникают вопросы доработки , то Александра добросовестно все выполняет оперативно и качественно. Спасибо и до скорого сотрудничества!
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Alex_Koval
Алекс 
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
месяц назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Коррекция главного меню на сайте
Евгений, спасибо! Точное ТЗ, простая процедура сдачи/приемки работ, моментальная оплата. Обращайтесь, с удовольствием помогу чем смогу всегда. Могу оставить только положительные рекомендации!
Жаль, что оценка только по 10 бальной системе! поставил бы 100+. Точное понимание задачи и цели. Исполнение качественное и в срок, без лишних вопросов. Обязательно, при необходимости буду обращаться к Александре. Спасибо!
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MrDolmatov
Николай 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Коррекция сайта
Вежливый и понятно изъясняющиеся заказчик! Приятно было работать!
Николай отличный исполнитель. Работает на результат и судя по общению с ним, главное для Николая: качество, ответственность и открытость для заказчика. Огромное спасибо! Обращусь еще не раз.
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korjavin
Иван 
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$65
10 баллов
10 лет назад
Скрипт для создания YML-файла для Яндекс.Маркета.
Отличный заказчик. Все данные сразу. Оплата мгновенна.
Ответственный и знающий свое дело профи. Адекватное общение. В общем не пожалел, что обратился именно к Ивану.
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karver
38 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Копирайтинг на главную. Приватно для karver.
Евгений сразу повел себя как профессионал, несмотря на то, что на бирже недавно. С первых минут обсуждения проекта объяснил, что ему требуется, внес оплату. Ответственный и культурный человек. Рекомендую Евгения к сотрудничеству.
Сотрудничал первый раз. Очень доволен. Все в срок и по-честному). Обращусь еще не раз и буду советовать знакомым. Еще раз СПАСИБО!
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