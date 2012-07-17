Требуется наполнить 7-10 категорий каталога интернет магазина groundz.ru (АМИРО CMS) товарами с сайтов партнеров. Интересует стоимость работ за единицу добавления товара(общее количество товаров не определено кончательно).
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Сайт plantrix.ru работает на CMS AMIRO. Задача: сделать главное меню иерархическим, т.е. при добавлении дочерней страницы к любому из пунктов главного меню она должна отображаться как выпадающая при нажатии на пункт главного меню.Такая же тема ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
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Необходимо написать текст на 2000 символов на тему "Заземление частных домов".Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад