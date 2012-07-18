Рерайт 5 статей, 2 исполнителя

Очень ответственный исполнитель! Тексты доработаны, выверены, выправлены, и не нуждаются в коррекции. Очень приятно работать с человеком, который хорошо знает свое дело и делает работу качественно, вне зависимости от объема, срочности и бюджета проекта. Спасибо, Наталья! Обязательно буду еще обращаться. Рекомендую!