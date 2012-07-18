Рерайт 5 статей, 2 исполнителя

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Завершен8 заявок268 просмотров

Здравствуйте!

Есть два блока по 5 статей туристической тематики на рерайт.

Срок выполнения 2 дня. Бюджет 500-700р на блок из пяти текстов. Предоплата 100%. Только Яндекс Деньги.

Требования к текстам: уникальность, содержательность, объем от 2,5 до 4 т.с. ближе ко второму пределу.

Есть т3, материалы, бюджет, готов отдать в хорошие руки.

Внимание: предложения оставляйте только в проекте.

Выберу 2 исполнителей сегодня до 16.00 по МСК

13 лет назад
Kalinine_vl
Владимир 
43 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранные исполнители

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за отличную работу! Рекомендую как ответственного исполнителя!
Спасибо большое Владимиру за то, что выбрал меня в свой проект! Очень хороший заказчик - ТЗ подробное, понятное и четкое, оплата - достойная, всегда на связи, на все вопросы отвечает! Рекомендую фрилансерам участвовать в проектах Владимира!
alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
$20
2 дня
Замечательный исполнитель! Очень доволен сотрудничеством. Все в срок, по т3, без правок и замечаний. Обязательно буду обращаться сам снова. Рекомендую!
Владимир - удивительный заказчик: внимательный, общительный, предпочитающий обсудить все рабочие вопросы "на берегу". Очень понравились и ТЗ, и тематика текстов, и оперативность оплаты, и сотрудничество в целом. Высший балл и наилучшие рекомендации!
n-atlantida
Наталья 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад
$16
2 дня
Очень ответственный исполнитель! Тексты доработаны, выверены, выправлены, и не нуждаются в коррекции. Очень приятно работать с человеком, который хорошо знает свое дело и делает работу качественно, вне зависимости от объема, срочности и бюджета проекта. Спасибо, Наталья! Обязательно буду еще обращаться. Рекомендую!
Отличный заказчик! ТЗ понятные, подробные. При необходимости Владимир всегда готов ответить на дополнительные вопросы. Сотрудничеством осталась довольна.

Заявки фрилансеров

dizbest
Иляна 
36 лет
14 лет в сервисе
Была
4 года назад
13 лет назад
alvarez
45 лет
17 лет в сервисе
Была
6 лет назад
13 лет назад
n-atlantida
Наталья 
42 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
13 лет назад

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