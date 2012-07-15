Помощь в рерайте описаний бытовой техники

Нужен помощник (возможно 2-3 человека) для рерайта описаний бытовой техники. Исходники предоставляются. Всего около 100-200 описаний. Пример формы http://bomann.com.ua/Myasorubki/Myasorubka-elmer-886.5-Diana.html, http://bomann.com.ua/Myasorubki/Myasorubka-s-sokovyzhimalkoy-ELMER-986.83.html. Уникальность в районе 90% и выше. Готовые тексты присылаете в Ворде без размещений на сайт. Оплата Вебмани. По количеству позиций. Предлагайте цену за 1 позицию. И сроки - сколько позиций готовы делать в день, когда приступить.