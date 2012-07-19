3 текста по тематике Powerpoint

Список текстов:

1. Темы презентаций Powerpoint

2. Шаблоны презентаций Powerpoint

3. Фон презентации Powerpoint

1-й и 2-й тексты по сути одно и то же, но нужно написать два разных текста, а не рерайт один другого.

Объём каждого текста ~1500 знаков, итого ~4500 знаков с пробелами

Примерный универсальный план для каждого из текстов(какие моменты обязательно нужно раскрыть):

1) Что такое тема/шаблон/фон в презентации Powerpoint

2) Как используется тема/шаблон/фон в презентации Powerpoint

3) Были ли какие-то изменения в версиях Powerpoint 2003-2007-2010 при использовании тем/шаблонов/фонов в презентацих

Чего не нужно писать:

1) не нужна откровенная "вода"

2) не нужно подробно описывать функции редактора Powerpoint

К проекту прикрепляю 3 текста на эту же тему, которые мне абсолютно не понравились, особенно первые 2. Данный момент должен облегчить исполнителю выбор, если тексты из примера вам не кажутся плохими, то можете смело закрывать данный проект.

Если есть вопросы - пишите в ЛС, обязательно отвечу всем.