3 текста по тематике Powerpoint

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  2. Копирайтинг
Завершен8 заявок251 просмотр

Список текстов:

1. Темы презентаций Powerpoint

2. Шаблоны презентаций Powerpoint

3. Фон презентации Powerpoint

1-й и 2-й тексты по сути одно и то же, но нужно написать два разных текста, а не рерайт один другого.

Объём каждого текста ~1500 знаков, итого ~4500 знаков с пробелами

Примерный универсальный план для каждого из текстов(какие моменты обязательно нужно раскрыть):

1) Что такое тема/шаблон/фон в презентации Powerpoint

2) Как используется тема/шаблон/фон в презентации Powerpoint

3) Были ли какие-то изменения в версиях Powerpoint 2003-2007-2010 при использовании тем/шаблонов/фонов в презентацих

Чего не нужно писать:

1) не нужна откровенная "вода"

2) не нужно подробно описывать функции редактора Powerpoint

К проекту прикрепляю 3 текста на эту же тему, которые мне абсолютно не понравились, особенно первые 2. Данный момент должен облегчить исполнителю выбор, если тексты из примера вам не кажутся плохими, то можете смело закрывать данный проект.

Если есть вопросы - пишите в ЛС, обязательно отвечу всем.

PowerPoint
13 лет назад
imitator7
40 лет
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Qrist2008
Денис 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$10
2 дня
Спасибо. Хороший стиль написания, тексты читаются очень легко.
Работа с заказчиком порадовала. Чёткое тз и своевременная оплата. Готов к продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Qrist2008
Денис 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад

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