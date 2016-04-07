Несколько статей по визе в Болгарию

Здравствуйте.

Нужно написать несколько статей о визах в Болгарию:

1. Туристическая виза в Болгарию.

2. Срочная виза в Болгарию.

3. Детская виза в Болгарию.

4. Мультивиза в Болгарию.

5. Виза для владельцев недвижимости.

Тексты должны содержать текст, кроме информации "как такую визу получить самостоятельно в посольстве". Тексты сеошные, но они будут являться точкой входа, поэтому текст должен быт нормальными, осмысленными, читаемые.

Размер статьи 3к без пробелов.

Пишите цену за все статьи и срок. Важен срок, желательно сегодня, но максимум завтра к вечеру.