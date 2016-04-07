Несколько статей по визе в Болгарию

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Завершен6 заявок174 просмотра

Здравствуйте.

Нужно написать несколько статей о визах в Болгарию:

1. Туристическая виза в Болгарию.

2. Срочная виза в Болгарию.

3. Детская виза в Болгарию.

4. Мультивиза в Болгарию.

5. Виза для владельцев недвижимости.

Тексты должны содержать текст, кроме информации "как такую визу получить самостоятельно в посольстве". Тексты сеошные, но они будут являться точкой входа, поэтому текст должен быт нормальными, осмысленными, читаемые.

Размер статьи 3к без пробелов.

Пишите цену за все статьи и срок. Важен срок, желательно сегодня, но максимум завтра к вечеру.

13 лет назад
VeMax
41 год
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$45
1 день
Все отлично сделала. Проблем не возникло.
Спасибо за заказ

Заявки фрилансеров

jeniok
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад

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