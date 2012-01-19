Прекрасный исполнитель! Все сделал быстро и в полном соответствии с ТЗ. Небольшие поправки были сделаны "на лету", человек все время находился на связи, оперативно отвечал на все возникающие вопросы. В целом, остались крайне приятные впечатления. Впредь и дальше буду сотрудничать с этим человеком. Ещё раз огромное спасибо Вам за Ваш труд!