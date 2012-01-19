Коллеги, доброго времени суток. Имеется следующий проект: необходимо отрерайтить несколько сотен статей для системы «Миралинкс» по тематике «Проектирование». Примеры статей — тут: http://www.masterproekt.ru/ Необходим только рерайт, загрузкой статей в систему и простановкой ссылок буду заниматься самостоятельно. Стоимость работы: 50 ...
- $500Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Коллеги, добрый день! Необходим автор статей для миралинкс. Тематика - проектирование. Объём - 200 статей по 2000 символов (всего 400.000 знаков). Нужен только текст, формат и требования предоставлю исполнителю. В заявке просьба указывать стоимость и ориентировочные сроки реализации задачи. Спасибо!Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо отрерайтить порядка 600к символов. Оплата поэтапная - 0,5$ \ 1000 зн.б.п. Интересуют несколько исполнителей для ускорения процесса. Тематика - перепланировки, резка алмазными инструментами и др. Сроки - некритичны, но, конечно, хотелось бы побыстрее:) Оставляйте Ваши ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо скреативить логотип для небольшой компании, реализующей авто з\ч. Приоритет - фрилансерам, уже имеющим опыт подобной работы в портфолио =) Спасибо!Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $5
Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо составить небольшое резюме на английском языке... Пример-исходник на "великом и могучем" предоставлю выбранному исполнителю. Сроки - не горит, но лучше справиться до конца недели. С меня положительный отзыв и, возможно, дальнейшее сотрудничество. Спасибо!Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $10
Доброго времени суток всем! Проект состоит в следующем: имеется база данных, сделанная в InterBase, и "оболочка" программы, написанная на Delphi... Всё это имеет тематику "аэропорт". Задача состоит в следующем: следует переработать внешний вид и содержание БД так, ...Базы данных3 заявкиЗакрыт12 лет назад