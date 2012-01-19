KSA-BY

Сергей KSA-BY

 
33 годаБеларусь/Минск
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Любому делу мешают поверхностное отношение и гипетрофированное самомнение
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Оптовый рерайт.

    $500

    Коллеги, доброго времени суток. Имеется следующий проект: необходимо отрерайтить несколько сотен статей для системы «Миралинкс» по тематике «Проектирование». Примеры статей — тут: http://www.masterproekt.ru/ Необходим только рерайт, загрузкой статей в систему и простановкой ссылок буду заниматься самостоятельно. Стоимость работы: 50 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт строительной тематики.

    Коллеги, добрый день! Необходим автор статей для миралинкс. Тематика - проектирование. Объём - 200 статей по 2000 символов (всего 400.000 знаков). Нужен только текст, формат и требования предоставлю исполнителю. В заявке просьба указывать стоимость и ориентировочные сроки реализации задачи. Спасибо!

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Оптовый рерайт текстов строительной тематики

    $500

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. Необходимо отрерайтить порядка 600к символов. Оплата поэтапная - 0,5$ \ 1000 зн.б.п. Интересуют несколько исполнителей для ускорения процесса. Тематика - перепланировки, резка алмазными инструментами и др. Сроки - некритичны, но, конечно, хотелось бы побыстрее:) Оставляйте Ваши ...

    Рерайт текста
    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Логотип компании, реализующей авто з\ч

    $50

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо скреативить логотип для небольшой компании, реализующей авто з\ч. Приоритет - фрилансерам, уже имеющим опыт подобной работы в портфолио =) Спасибо!

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Составление резюме на английском языке

    $5

    Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры! Необходимо составить небольшое резюме на английском языке... Пример-исходник на "великом и могучем" предоставлю выбранному исполнителю. Сроки - не горит, но лучше справиться до конца недели. С меня положительный отзыв и, возможно, дальнейшее сотрудничество. Спасибо!

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Переиначить базу данных на InterBase

    $10

    Доброго времени суток всем! Проект состоит в следующем: имеется база данных, сделанная в InterBase, и "оболочка" программы, написанная на Delphi... Всё это имеет тематику "аэропорт". Задача состоит в следующем: следует переработать внешний вид и содержание БД так, ...

    Delphi
    Базы данных3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад
Отзывы фрилансеров
paraDizz
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$45
10 баллов
12 лет назад
Логотип компании, реализующей авто з\ч
Приятный в общении, все по полочкам. Нареканий в сторону Сергея нет
Прекрасный исполнитель! Все сделал быстро и в полном соответствии с ТЗ. Небольшие поправки были сделаны "на лету", человек все время находился на связи, оперативно отвечал на все возникающие вопросы. В целом, остались крайне приятные впечатления. Впредь и дальше буду сотрудничать с этим человеком. Ещё раз огромное спасибо Вам за Ваш труд!
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Dio-dao
Сергей 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$5
10 баллов
12 лет назад
Составление резюме на английском языке
Очень понравилось работать с Сергеем! Четко поставил задачу, проанализировал итог и мгновенно произвел оплату. Буду сотрудничать дальше.
Сергей прекрасно справился с заданием! Быстро понял суть, уточнил несколько аспектов и сделал всю работу буквально в течение нескольких часов. Сергей, спасибо огромное! Будем дальше сотрудничать!
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