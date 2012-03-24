Составление резюме на английском языке

$5
КопирайтингЗавершен10 заявок154 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры!

Необходимо составить небольшое резюме на английском языке... Пример-исходник на "великом и могучем" предоставлю выбранному исполнителю.

Сроки - не горит, но лучше справиться до конца недели.

С меня положительный отзыв и, возможно, дальнейшее сотрудничество.

Спасибо!

12 лет назад
KSA-BY
Сергей 
33 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Dio-dao
Сергей 
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 лет назад
$5
1 день
Сергей прекрасно справился с заданием! Быстро понял суть, уточнил несколько аспектов и сделал всю работу буквально в течение нескольких часов. Сергей, спасибо огромное! Будем дальше сотрудничать!
Очень понравилось работать с Сергеем! Четко поставил задачу, проанализировал итог и мгновенно произвел оплату. Буду сотрудничать дальше.
  • Похожие заказы

  • Требуется написать коммерческое предложение

    Нужно написать грамотное коммерческое предложение по аренде торговой площади торговому комплексу. мы занимаемся упаковкой подарков, продажей гелиевых шариков, продажей сувениров и подарков. хотим торговую площадь(приставное место "островок" в вестибюле. требуемая площадь 6 квадратных метров. ооо Феерия ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Текст для страницы сайта о ремонте квартир

    Надо сделать красивый грамотный текст, который ХОЧЕТСЯ ЧИТАТЬ для на страницу сайта с описанием услуг по ремонту квартир. Хотим заменить старый текст http://remstroi.by/uslugi/remont-kvartir.html. Он не устраивает по нескольким причинам: написан как статья, причем причем написана ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Тексты "Разработка, поддержка сайта на Битрикс"

    $250

    Требуется набор текстов для создания соответствующих разделов сайта. Темы: 1. дизайн сайта под битрикс 2. сайт визитка на битриксе 3. корпоративный сайт на битриксе 4. каталог на битриксе 5. магазин на битриске 6. портал на битриксе 7. корпоративный ...

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт.

    Требуется сделать рерайт. Материал есть. Работа небольшая. Необходимы знания БК. Если Вы не знаете что такое Ф2(+1), то процесс выполнения задания будет затруднительным для Вас. Вопросы пишем строго в проект.

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт 100к збп Тематика IT

    Акцент на качестве, тексты должны быть интуитивно понятными любой секретарше, но и вода тоже не нужна. В статье от 2 до 3к збп. Дилетанты проходим мимо, оплата только после полной проверки, экономим свое и мое ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • 143 кило рерайта

    $143

    Нужно сделать 143 кило рерайта. Уникальность 99-100% Тематика- описания кредитов Срок- до 27 марта

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Наполнение сайта о кино

    Необходимо заполнение сайта о кино. Нужно писать анонсы фильмов, рецензии, интересные факты и т.п. Прошу оставлять ваши предложения по цене написания.

    Копирайтинг34 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать несколько статей

    $50

    Надо написать несколько статей с ключевыми словами. Написать надо 4 статьи всего до 10 тыс знаков Написать надо грамотно, без ошибок. Статьи должны быть логически правильные. По сути нужен хороший рерайт. Оплата 1.5 долл за 1000 знаков б.п Фрилансерам с ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад