143 кило рерайта

Указанная сумма в 100$ показывает что мы ищем постоянного копирайтера который «окунётся» в нашу поставленную тематику сайта, а именно: ремонт и отделка квартир. Для начала нам нужна статья на тему "Косметический ремонт". ТЗ, а также семантическое ...