Текст подписной страницы на бесплатную книгу

Существующая страница: http://hochu-rebenka.info/freecourse/56tips/index1.htm. Конверсия не удовлетворяет.

Нужно написать текст для подписной страницы с привязкой к дизайну. Т.е. , кроме самого текста, дать ссылку на какую-то подписную страницу, как образец.

Текст должен хорошо мотивировать посетителя сделать подписку, при этом, по возможности, не обещать "чудес".