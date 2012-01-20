Сделать дизайн шапки продающего сайта umka.ck.ua/psy, включая основное меню. Т.е. к существующему сайту сделать шапку. Там должны быть все элементы, которые уже есть: -верхнее меню ("стоимость" и "помощь") -название: ...
- $15Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $10
Сделать, что бы шаблон Joomla 1.5 работал на Jommla 2.5. Простенький шаблон Joomla Tranquility, файл прикреплен.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $5
Сделать рамку похожую на http://photopsd.ru/archives/199#more-199 Т.е. зимнюю рамку с пропорциями сторон 152/102. Снеговика не надо, большие снежинки (или что-то подобное) - отдельным слоем. Рамка будет использоваться для самых разных фото, поэтому внутри самой ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5
По прилагаемому образцу сделать нечто похожее. Желтые листья по периметру фото. Т.е. осеннюю рамку с пропорциями сторон 152/102. В образце обращать внимание только на верхнюю и правую сторону. В верхнем левом углу сделать какой-то элемент, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Рерайтинг статей на тему "приучение ребенка к горшку". Исходники дам. В итоге около 10 статей по (около) 4000зн. Статьи в блог, поэтому должно быть не просто сухое описание (как в исходниках), а добавить немного эмоций, ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен12 лет назад
Написать продающий текст для одностраничного сайта по продаже видеокурса в детской темеЗавершен12 лет назад
- $30
Разработать дизайн меню видеокурса и дизайн обложки дискаЗавершен13 лет назад
Существующая страница: http://hochu-rebenka.info/freecourse/56tips/index1.htm. Конверсия не удовлетворяет. Нужно написать текст для подписной страницы с привязкой к дизайну. Т.е. , кроме самого текста, дать ссылку на какую-то подписную страницу, как образец. ...Закрыт13 лет назад
- $30
Необходимо для сайта женской тематики (который уже работает) сделать дизайн в рамках существующего шаблона - сделать шапку сайта приличную и более интересные цвета и, возможно, шрифт меню. В целом сайт должен быть ...Завершен13 лет назад
- $10
Сделать дизайн шапки сайта детской тематики. Ссылку дам в личном сообщении. На мой дизайн не смотреть. Если картинка - то открытое, счастливое лицо ребенка 4-8 лет. Хотя может у Вас другие идеи возникнут ...Завершен14 лет назад
Сайт, о кот. идет речь, можно увидеть в моем предыдущем проекте. Здесь не пишу, т.к. потом это попадает в Яндекс :-( Сайт - каталог видеокурсов. Итак... 1. Страничка - рекомендация ...Завершен14 лет назад
- $30
Необходимо для сайта www.kursi-uroki.ru сделать шапку сайта приличную и более интересные цвета и, возможно, шрифт меню. Сайт для женщин, т.е. цвета должны быть "женскими", например, беж, вызывать какие-то положительные эмоции. Но в целом ...Завершен14 лет назад