asik32

Сергей Александров asik32

 
53 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Сделать дизайн "шапки" сайта

    $15

    Сделать дизайн шапки продающего сайта umka.ck.ua/psy, включая основное меню. Т.е. к существующему сайту сделать шапку. Там должны быть все элементы, которые уже есть: -верхнее меню ("стоимость" и "помощь") -название: ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рамка для фотографии Фотошоп

    $5

    Сделать рамку похожую на http://photopsd.ru/archives/199#more-199 Т.е. зимнюю рамку с пропорциями сторон 152/102. Снеговика не надо, большие снежинки (или что-то подобное) - отдельным слоем. Рамка будет использоваться для самых разных фото, поэтому внутри самой ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Рамка для фотографии Фотошоп

    $5

    По прилагаемому образцу сделать нечто похожее. Желтые листья по периметру фото. Т.е. осеннюю рамку с пропорциями сторон 152/102. В образце обращать внимание только на верхнюю и правую сторону. В верхнем левом углу сделать какой-то элемент, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Рерайтинг статей на детскую тематику

    Рерайтинг статей на тему "приучение ребенка к горшку". Исходники дам. В итоге около 10 статей по (около) 4000зн. Статьи в блог, поэтому должно быть не просто сухое описание (как в исходниках), а добавить немного эмоций, ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Текст подписной страницы на бесплатную книгу

    Существующая страница: http://hochu-rebenka.info/freecourse/56tips/index1.htm. Конверсия не удовлетворяет. Нужно написать текст для подписной страницы с привязкой к дизайну. Т.е. , кроме самого текста, дать ссылку на какую-то подписную страницу, как образец. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Редизайн сайта. Персонально для web-leonik

    $30

    Необходимо для сайта женской тематики (который уже работает) сделать дизайн в рамках существующего шаблона - сделать шапку сайта приличную и более интересные цвета и, возможно, шрифт меню. В целом сайт должен быть ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Сделать дизайн "шапки" сайта

    $10

    Сделать дизайн шапки сайта детской тематики. Ссылку дам в личном сообщении. На мой дизайн не смотреть. Если картинка - то открытое, счастливое лицо ребенка 4-8 лет. Хотя может у Вас другие идеи возникнут ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Рерайтинг продающих текстов

    Сайт, о кот. идет речь, можно увидеть в моем предыдущем проекте. Здесь не пишу, т.к. потом это попадает в Яндекс :-( Сайт - каталог видеокурсов. Итак... 1. Страничка - рекомендация ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Редизайн сайта

    $30

    Необходимо для сайта www.kursi-uroki.ru сделать шапку сайта приличную и более интересные цвета и, возможно, шрифт меню. Сайт для женщин, т.е. цвета должны быть "женскими", например, беж, вызывать какие-то положительные эмоции. Но в целом ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

web-leonik
Владимир 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Дизайн меню видеокурса. Персонально для web-leonik
Благодарю за интересный проект. Оперативная связь, оплата без задержек. Рекомендую!
Владимир, благодарю за прекрасную работу! Как всегда, всё на высоте :-)
Ответный отзыв
apelab
56 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Сделать дизайн "шапки" сайта
Приятно работать с профи
Отличная работа! Спасибо.
Ответный отзыв
SkayDemon
38 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Рамка для фотографии Фотошоп
Добропорядочный заказчик. Четко поставленные задачи, своевременная оплата. С этим человеком приятно и интересно работать!
Отличный исполнитель
Ответный отзыв
Korolkov
Дмитрий 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
12 лет назад
Рамка для фотографии Фотошоп
Хороший заказчик. Чёткое задание. Быстрая оплата.
Отлично справился с работой. Адекватно реагирует на замечания. В общем, прекрасный исполнитель.
Ответный отзыв
Nata___Li
Наталья 
44 года
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
$33
10 баллов
12 лет назад
Рерайтинг статей на детскую тематику
Чёткое ТЗ, быстрая проверка и оплата. С Сергеем приятно работать:)
Доволен! Спасибо Наталье за отличную работу!
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