gapuga

Галина Факторовская gapuga

 
49 лет
14 лет на фриланс-бирже
Была
7 лет назад
Мои статьи представят меня лучше, чем любые слова

Рада, что вы заглянули на мою страничку!

Нужен текст, который запоминается, никак не хочет «отпускать» и производит незаурядное впечталение? Тогда обращайтесь ко мне. И обязательно посмотрите мои статьи. Я проработала больше десяти лет в газете и двух журналах, писала обо всем на свете и даже о том, о чем всегда хотела писать сама

Я занималась самыми разными направлениями. Банковская деятельность, рецензии на фильмы и книги, сео-копирайт и рерайт самой различной тематики (ландшафтный дизайн, пластиковые окна, туризм и т.д.).

http://www.myjulia.ru/article/377812/ (Дети)

http://www.myjulia.ru/article/345640/ (психология)

http://teamgarden.ru/sovet/zimniy-sad-v-kvartire-e... (Ландшафтный дизайн: есть серия статей)

http://yaremche.vmandry.com/garticle6.html Туризм, кухня)

http://yaremche.vmandry.com/garticle9.html (туризм, архитектура)

http://www.new-day.com.ua/?id=823 культура

http://design2u.ru/portfolio/detail.php?ID=376 (описание сайтов)

Один факт о моей работе: восторженные отзывы заказчиков. Три раза «спасибо» и «очень понравилось» в одной строке от весьма немногословного работодателя.

Ищете ТОГО САМОГО ФРИЛАНСЕРА? ТАК, МОЖЕТ, ВЫ ЕГО НАШЛИ?!

Портфолио

Отзывы заказчиков

asik32
53 года
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Рерайтинг статей на детскую тематику
Отличное качество! Полное удовлетворение от полученной работы! Рекомендую
Сергей - отличный заказчик, который чётко объясняет задание. Моментальная оплата, интересная работа. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
zedana
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$51
10 баллов
13 лет назад
Персональный проект для Факторовской Галины
Работа выполнена отлично, как и прежде!
У Марины интересные проекты, хороший заказчик.
Ответный отзыв
zedana
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$47
10 баллов
13 лет назад
Копирайт/рерайт для сайта ландшафтной тематики
Опишу работу Галины так - "статьи очень хорошие"!
Приятно работать с заказчиком, который подробно и толково разъясняет смысл задания. Интересный проект, моментальная оплата.
Ответный отзыв
zedana
Марина 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Персональный проект для Факторовской Галины
Статьи написаны очень грамотно, интересно, быстро и с душой .
Интересный проект, моментальная оплата, четко поставлены задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Мариной
Ответный отзыв
tahnaev
Шамиль 
47 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Рецензия на художественный роман
Мне очень понравилось, как Вы написали рецензию. Кратко (как и требовалось), четко, основные акценты. Видно, что Вы внимательно проработали огромный материал, при этом уложившись в требуемые сроки. Надеюсь на дальнейшее совместное сотрудничество. Спасибо огромное, Галина!!!
Шамиль - замечательный заказчик! Предоставляет все нужные материалы, с ним легко и приятно общаться. Оплату произвел моментально
Ответный отзыв
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