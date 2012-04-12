Мои статьи представят меня лучше, чем любые слова

Рада, что вы заглянули на мою страничку!

Нужен текст, который запоминается, никак не хочет «отпускать» и производит незаурядное впечталение? Тогда обращайтесь ко мне. И обязательно посмотрите мои статьи. Я проработала больше десяти лет в газете и двух журналах, писала обо всем на свете и даже о том, о чем всегда хотела писать сама

Я занималась самыми разными направлениями. Банковская деятельность, рецензии на фильмы и книги, сео-копирайт и рерайт самой различной тематики (ландшафтный дизайн, пластиковые окна, туризм и т.д.).

http://www.myjulia.ru/article/377812/ (Дети)

http://www.myjulia.ru/article/345640/ (психология)

http://teamgarden.ru/sovet/zimniy-sad-v-kvartire-e... (Ландшафтный дизайн: есть серия статей)

http://yaremche.vmandry.com/garticle6.html Туризм, кухня)

http://yaremche.vmandry.com/garticle9.html (туризм, архитектура)

http://www.new-day.com.ua/?id=823 культура

http://design2u.ru/portfolio/detail.php?ID=376 (описание сайтов)

Один факт о моей работе: восторженные отзывы заказчиков. Три раза «спасибо» и «очень понравилось» в одной строке от весьма немногословного работодателя.

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