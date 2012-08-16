zedana

Марина zedana

 
38 летРоссия/Новосибирск
11 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
Vika_writer
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$9
10 баллов
10 лет назад
Живые статьи по психологии
Отличный заказчик! приятно работать!
Виктория очень оперативно и качественно справилась с заданием.
Ответный отзыв
gapuga
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$51
10 баллов
11 лет назад
Персональный проект для Факторовской Галины
У Марины интересные проекты, хороший заказчик.
Работа выполнена отлично, как и прежде!
Ответный отзыв
gapuga
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$47
10 баллов
11 лет назад
Копирайт/рерайт для сайта ландшафтной тематики
Приятно работать с заказчиком, который подробно и толково разъясняет смысл задания. Интересный проект, моментальная оплата.
Опишу работу Галины так - "статьи очень хорошие"!
Ответный отзыв
gapuga
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Персональный проект для Факторовской Галины
Интересный проект, моментальная оплата, четко поставлены задачи. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Мариной
Статьи написаны очень грамотно, интересно, быстро и с душой .
Ответный отзыв
gebels7777
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$6
10 баллов
11 лет назад
Дизайн визитки. Приватно для gebels7777
Очень приятно работать. Решение всех вопросов. Быстро и качественно поставлены цели. Спасибо за сотрудничество!
Очень приятно было работать с Олегом. Сделал все неимоверно быстро, стильно и лаконично. Кроме визитки создал уникальный логотип для нашей фирмы, отвечающий последним тенденциям брендинга. Обязательно буду еще обращаться.
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