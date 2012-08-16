Оформить презентацию школьного психологического проекта
- Презентации9 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо доработать сайт торговой организации на wordpress или сделать на joomla: разработать структуру, наполнить контентом. В общем привести к лицеприятному виду. коррент.рф Сбрасывайте примеры выполненных работ. Предлагайте свою стоимость в рублях.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Написать продающие тексты для сайта торговой компании (материалы для строительства и отделки). На главной странице копирайт. В описании товаров - рерайт. Возможно долгосрочное сотрудничество. В заявке указывайте свою цену.Копирайтинг58 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Нужен сайт для организации занимающейся оптовой торговлей строительными материалами. Предлагайте свою цену, сбрасывайте портфолио.Сайты «под ключ»34 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно написать статьи по психологии. Для работы будут представлены поисковые запросы. Статьи должны быть уникальными, написаны простым понятным языком, интересны читателю, иметь яркое название и сео-оптимизированы. Не более 2 USD за 1000 знаков, и 3$ за ...Завершен11 лет назад
Необходимо оставлять комментарии к статьям на сайте нажимать +1 и твиттер, кнопки 3-х социальных сетей. Комментарий должен отражать отношение к написанному (в позитивном ключе). Не больше 10 комментов с 1-го IP в день. Стоимость комментариев 10 ...Прочее6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
10 статей по ландшафтной тематикеЗавершен11 лет назад
Нужно написать 10 уникальных статей по теме ландшафтного дизайна, цветоводства (900-1200 знаков). В случае успешного сотрудничества по этому проекту, на перспективу ежемесячный заказ статей от 30. Предлагайте свою цену за 1 статью.Завершен11 лет назад
- $5
Написать две статьи на заданные темы. Подобрать яркие названия.Завершен11 лет назад
Разработать дизайн визиткиВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо разработать логотип для оптовой торговой компании, в сфере строительных и отделочных материалов. (Общество с ограниченной ответственностью "Коррент"). Пишите предложения по стоимости.Логотипы и Знаки1 исполнительЗакрыт11 лет назад