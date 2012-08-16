Нужно написать статьи по психологии. Для работы будут представлены поисковые запросы. Статьи должны быть уникальными, написаны простым понятным языком, интересны читателю, иметь яркое название и сео-оптимизированы. Не более 2 USD за 1000 знаков, и 3$ за ...