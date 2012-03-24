Малоизвестная для копирайтеров тема.

$250
КопирайтингЗавершен7 заявок455 просмотров
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!!! Пожалуйста, заявки больше не оставляйте, ждём результатов от существующих заявок на 20.03.2012

Здравствуйте.

Нужны новостные статьи не просто уникальные, а ещё на тему, которой на практике не существовало.

Суть статей должна открывать новость примерно следующую.

В Украину пришла иностранная компания, которая одновременно пришла и в США (там она тоже иностранная).

Ещё в Индию, Китай, Канаду, Австралию, Францию, Австрию, ОАЭ.

Но открытие аналогичного бизнеса и в Украине, подтверждает, что перспективы в Украине не меньше.

И товар, произведённый в Украине, стоит в этих странах ничуть не меньше, чем их собственный.

Товар, который в итоге получает клиент компании - грецкий орех.

Но продукт, который продаёт компания - дерево грецкого ореха, которое она выращивает в собственных садах, в стране, которую выберет заказчик. Дерево растёт в саду компании, плодоносит, и тем самым приносит ежегодный доход его владельцу в течении следующих 50ти лет.

Тему первой статьи можно выбрать по желанию.

Первым 10ти мастерам пера оплачу первую статью по вашему тарифу (5-6-7-8-9-10 долларов, не дороже ).

Далее договорюсь с двоими-троими для более объёмной работы.

У кого есть желание, выбирайте тему, присылайте статью, оплачу пайпалом (предпочтительно) или вебмани (нежелательно).

Оплату гарантирую.

Работал здесь пока только с одним человеком, UnnameDzp, он остался доволен.

Если тему статьи уже выбрали, но не понятны некоторые нюансы, спрашивайте сразу в ЛС.

Название компании пока опустим.

Темы статей:

заголовки можно менять по усмотрению.

1. Маленькие подарки теперь приносят не только радость, но и деньги.

Тебе подарили подарок, приятно, но ты его не забыл через неделю, каждый год этот подарок дарит тебе ещё немного денег.

2. В нише подарков родилась новая мода – дарить деревья, приносящие прибыль.

Подарить подарок, который недорогой, но который помнят всю жизнь - это модно.

3. Дальновидные директора компаний стимулируют лояльность сотрудников дорогими подарками,.. не тратя на это почти ничего.

Если сотрудник достоин, работодатель стимулирует его долгосрочной перспективой, вышел на пенсию, твоё дерево увеличивает её. Очень хорошо работал, работодатель ежегодно премировал тебя – деревья очень хорошо увеличили твою пенсию.

4. Тренд 2012 – недорогой подарок, радующий тебя всю жизнь.

Почему не дарить себе подарки? Кто этого не делает? Так почему бы не сделать себе подарок, который будет радовать не только тебя, но и детей, и внуков.

5. Посадивший дерево в лесу Эквадора – достоин уважения, а посадивший дерево в ореховом саду – зависти.

Когда ты жертвуешь деньги на восстановление джунглей – ты улучшаешь природу, когда же ты покупаешь себе дерево ореха, ты тоже улучшаешь природу, но ещё и получаешь регулярный доход.

6. Родовое дерево – это память потомков, а семейный сад – это их благодарная память.

Следящего за родовым деревом потомки будут помнить, благодаря красивой картинке, а следящего за семейным садом благодаря оплаченным счетам.

12 лет назад
bertoldus
Игорь 
49 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов
Выбранные исполнители
Vuriko
Влада 
46 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 отзывов
12 лет назад
$10
3 дня
Очень приятные впечатления. Благодарю за прекрасно выполненную работу!
Грамотный заказчик, профессионал, оплата - мгновенно и даже раньше.
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$10
5 дней
Работа выполнена качественно в оговоренные сроки - рекомендую!
Спасибо за быструю проверку и оплату работы.
Tala_Gal
Тала 
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$100
20 дней
Читая отзывы, Вы составляете представление о человеке. В данном случае, Вы рассматриваете вопрос: можно ли доверить Тале выполнение Вашей задачи? Читайте что пишет Петров Артём (ArtPetrov). Все пишут, что всё хорошо, но он был поражён! Я - тоже поражён!
Очень приятно работать с такими заказчиками: оплата преждевременная, ТЗ понятное, общение невероятно комфортное!
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