Юридические статьи

$50
КопирайтингЗавершен12 заявок217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо писать уникальные статьи на юридические темы. Основное направление: Регистрация ООО или ИП.

Для сайта yarist.ru

Как видно из навигации я уже создал в описании темы Регистрация ИП примерные название тем: Плюсы и минусы ИП, разница ООО ИП и т.д. Также пойдут темы относящиеся косвенно, а именно С чего начать бизнес, как стать бизнессменом, сколько нужно платить налогов, как и когда.

Темы мин. 1000 зн. Обязательно уникальны 100%. Можно без картинок.

Укажите стоимость своих услуг и как часто способны писать.

12 лет назад
workors
Дмитр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
stranica
Елена 
60 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 часа назад
12 лет назад
$50
4 дня
ok
Соблюдение условий. Своевременная оплата. Рекомендую.
  • Похожие заказы

  • Написание обзоров

    $500

    Доброго времени суток. Требуются копирайтеры для написания обзоров к бытовой технике, домашней электронике и другим популярным товарам. Вам нужно зайти на сайт www.topproduct.ru и через форму добавлять обзоры (обязательно прочитать правила работы ресурса). После модерации на ...

    Копирайтинг32 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно написать 15 статей

    Здравствуйте. Нужно написать статьи на тему: 1) Рекламное агенство(описать виды деятельности) примерно 10-15 статей по 1.2-2к символов 2)На тематику печей для бани, каминов. (3 статьи по 2к символов). Работу надо выполнить завтра(в понедельник, можно и сегодня). Тексты должны быть ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Требуется наполнение кулинарного сайта

    Приветствую, уважаемые фрилансеры. Требуется наполнять сайт, используя рерайт либо перевод с английского на русский. Пишите цены (просьба не писать мне в личку, сам выберу исполнителя). Спасибо. С уважением, Александр.

    Копирайтинг39 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • 300 000+ рерайта

    $250

    Нужен рерайт (минимум 80% уникальность). Тематика - спорт, азартные игры. Возможно сотрудничество на постоянной основе Работа должна быть сделана быстро. Медленные люди не интересуют.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Роботы

    Для сайта, продающего роботы пылесосы, необходимо написать сео-оптимизированную статью о роботах вообще и о роботах пылесосах в частности.

    Копирайтинг13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт новостей интернет-тематики

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужен рерайт новостей на тем: партнерские программы, seo, оптимизация под поисковики. Нужно 10 статей. Каждая новость около 1000 символов. В заявках указывайте срок и стоимость.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно написать статьи для сайта

    Уважаемые умельцы собирать слова в текста, необходимо ПРИДУМАТЬ темы для сайта (дабы расширить контент) и написать про них небольшие статьи. Вот сайт: www.kraskurs.ru - предлагайте темы на которые вы легко напишите интересные, читаемые статьи, выберу несколько ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад