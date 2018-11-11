Юридические статьи

Необходимо писать уникальные статьи на юридические темы. Основное направление: Регистрация ООО или ИП.

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Как видно из навигации я уже создал в описании темы Регистрация ИП примерные название тем: Плюсы и минусы ИП, разница ООО ИП и т.д. Также пойдут темы относящиеся косвенно, а именно С чего начать бизнес, как стать бизнессменом, сколько нужно платить налогов, как и когда.

Темы мин. 1000 зн. Обязательно уникальны 100%. Можно без картинок.

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