Редактура текста + копирайтинг. Приватно для BZX

КопирайтингЗакрыт6 заявок136 просмотров
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Нужно отредактировать существующий текст, + дописать нужные. Все подробности лично.

12 лет назад
rasskazov
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
25 отзывов(-1)
Выбранный исполнитель
BZX
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$15
10 дней
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