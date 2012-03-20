Глубокий рерайт текста

КопирайтингЗавершен17 заявок353 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется глубокий и качественный рерайт текста из приложения.

Оплата 3 у.е. за текст на ваш Z-кошелек или счет в системе weblancer после выполнения задания.

Объем полученного текста должнен быть не менее исходного.

Работу нужно сдать до 10–00 МСК 21 марта (среда)

Все работы будут проверяться 21 марта, даже если вы прислали ее раньше, поэтому просьба не нервничать.

Не нужно делать работу без моего предварительного согласия на ее выполнение.

Просьба в личку не писать, отписывайтесь в проекте, с указанием сроков и цены.

Требуется несколько исполнителей.

Рерайт текста
12 лет назад
seasick
Артем 
46 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
297 отзывов
Выбранные исполнители
Mr_Aspio
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
3 отзыва
12 лет назад
$3
1 день
Получил очень качественную работу, крайне доволен. Спасибо за работу.
Как заказчик Артем прекрасно ведёт дело, отвечает быстро, платит честно. Спасибо. Десять баллов.
sorin57
66 летМолдова
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$3
1 день
MacKen
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$3
1 день
Четко поставленная задача, досрочная оплата.
QueenKaro
Кира 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$3
2 дня
Четкое задание, приятный опыт сотрудничества. Спасибо.
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