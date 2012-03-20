Глубокий рерайт текста

Требуется глубокий и качественный рерайт текста из приложения.

Оплата 3 у.е. за текст на ваш Z-кошелек или счет в системе weblancer после выполнения задания.

Объем полученного текста должнен быть не менее исходного.

Работу нужно сдать до 10–00 МСК 21 марта (среда)

Все работы будут проверяться 21 марта, даже если вы прислали ее раньше, поэтому просьба не нервничать.

Не нужно делать работу без моего предварительного согласия на ее выполнение.

Просьба в личку не писать, отписывайтесь в проекте, с указанием сроков и цены.

Требуется несколько исполнителей.