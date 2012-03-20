Глубокий рерайт текста

Доброго дня. Для нового сайта belladress.ru нужны статьи. Есть бренды одежды asv(http://asv-tm.com/), limage(http://www.limage-tm.com/), devur(http://devur.by/), femme(http://femme.by/), o'jen(http://www.ojen.by). Нужны для каждого бренда (5 штук) отдельные статьи, до двух тысяч символов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется глубокий и качественный рерайт текста из приложения.
Оплата 3 у.е. за текст на ваш Z-кошелек или счет в системе weblancer после выполнения задания.
Объем полученного текста должнен быть не менее исходного.
Работу нужно сдать до 10–00 МСК 21 марта (среда)
Все работы будут проверяться 21 марта, даже если вы прислали ее раньше, поэтому просьба не нервничать.
Не нужно делать работу без моего предварительного согласия на ее выполнение.
Просьба в личку не писать, отписывайтесь в проекте, с указанием сроков и цены.
Требуется несколько исполнителей.
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