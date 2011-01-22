QueenKaro

Кира QueenKaro

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад

Рерайтинг, корректура, редактирование текстов.

Отзывы заказчиков
ShadrinMich
Михаил 
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$17
10 баллов
13 лет назад
Форматирование дипломной работы
Отличный исполнитель, все сделала раньше заявленного срока, постоянно на связи, одни положительные эмоции. спасибо!
Приятный заказчик, предоставил все материалы и образец, сотрудничеством довольна)
Ответный отзыв
KR-YA
50 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$11
10 баллов
13 лет назад
Распознать и подредактировать текст
Отличный исполнитель, все делает быстро и качественно, всегда на связи, никуда безмолвно не пропадает. Буду продолжать сотрудничать!
Приятный заказчик, сотрудничеством довольна.
Ответный отзыв
dtar
44 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Копипаст - 160 позиций
Кира справилась с заданием. Положительный отзыв) рекомендую )
Хороший заказчик, все доступно объяснил, с оплатой проблем не было.
Ответный отзыв
kust
40 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$8
10 баллов
13 лет назад
250 страниц скана распознать и проверить
Не просто хорошо, а ИДЕАЛЬНО выполненная работа по распознаванию текстов. Буду рад сотрудничать снова.
Приятный заказчик, готовый при случае посодействовать, быстро ввел в курс дела, все объяснил. Оплату получила сразу после проверки)
Ответный отзыв