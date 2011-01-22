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Отзывы заказчиков
$17
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель, все сделала раньше заявленного срока, постоянно на связи, одни положительные эмоции. спасибо!
Ответный отзыв
Приятный заказчик, предоставил все материалы и образец, сотрудничеством довольна)
$11
10 баллов
13 лет назад
Отличный исполнитель, все делает быстро и качественно, всегда на связи, никуда безмолвно не пропадает. Буду продолжать сотрудничать!
Ответный отзыв
Приятный заказчик, сотрудничеством довольна.
$10
10 баллов
13 лет назад
Кира справилась с заданием. Положительный отзыв) рекомендую )
Ответный отзыв
Хороший заказчик, все доступно объяснил, с оплатой проблем не было.
$8
10 баллов
13 лет назад
Не просто хорошо, а ИДЕАЛЬНО выполненная работа по распознаванию текстов. Буду рад сотрудничать снова.
Ответный отзыв
Приятный заказчик, готовый при случае посодействовать, быстро ввел в курс дела, все объяснил. Оплату получила сразу после проверки)