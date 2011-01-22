250 страниц скана распознать и проверить

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Завершен28 заявок539 просмотров

Нужно распознать с фотографий оглавления книг для книжного интернет-магазина. Вы получите около 350 фотографий - обложки книг и их оглавления. Распознавать нужно только оглавления, около 250 страниц.

Выполненную работу сдадите в текстовом файле следующего вида:

[Название книги]

Ее оглавление, которое вы распознали и тщательно вычитали

[Название следуюей книги]

Ее оглавление, которое вы распознали и тщательно вычитали, и т. д.

Оглавления нужно немного отформатировать. Если в оглавлении встречается "Глава такая-то" или "Часть такая-то" и дальше ее название, то нужно привести это к виду "Глава такая-то"[точка][пробел]Ее название.

См. пример. В нем нужно будет названия частей привести к виду "Часть первая. Третий Иисус", "Часть вторая. Евангелие просветления" и "Часть третья. Признать Иисуса своим учетелем".

Все фотографии для распознавания будут такого же качества, как пример.

Работа не сложная, выберу исполнителя с минимальной ценой.

14 лет назад
kust
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

QueenKaro
Кира 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад
$8
1 день
Не просто хорошо, а ИДЕАЛЬНО выполненная работа по распознаванию текстов. Буду рад сотрудничать снова.
Приятный заказчик, готовый при случае посодействовать, быстро ввел в курс дела, все объяснил. Оплату получила сразу после проверки)

Заявки фрилансеров

QueenKaro
Кира 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
14 лет назад

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