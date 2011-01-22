Приветствую! Мне нужна набивка информации для описаний товаров на моем сайте. Сайты будут различные, первый вот этот с образцом: http://www.panasonic.ru/products/communication/ats/pbx_main_unit/KX-TDA100RU Нужно скопировать верстку с таблиц: описание и спецификации. А так ...
250 страниц скана распознать и проверить
Нужно распознать с фотографий оглавления книг для книжного интернет-магазина. Вы получите около 350 фотографий - обложки книг и их оглавления. Распознавать нужно только оглавления, около 250 страниц.
Выполненную работу сдадите в текстовом файле следующего вида:
[Название книги]
Ее оглавление, которое вы распознали и тщательно вычитали
[Название следуюей книги]
Ее оглавление, которое вы распознали и тщательно вычитали, и т. д.
Оглавления нужно немного отформатировать. Если в оглавлении встречается "Глава такая-то" или "Часть такая-то" и дальше ее название, то нужно привести это к виду "Глава такая-то"[точка][пробел]Ее название.
См. пример. В нем нужно будет названия частей привести к виду "Часть первая. Третий Иисус", "Часть вторая. Евангелие просветления" и "Часть третья. Признать Иисуса своим учетелем".
Все фотографии для распознавания будут такого же качества, как пример.
Работа не сложная, выберу исполнителя с минимальной ценой.
Выбранный исполнитель
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