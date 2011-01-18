Продвижение группы в социальной сети

Продвижение группы интернет-магазина СЛЕДУЮЩИЙ.РФ в социальной сети http://vkontakte.ru (группа: http://vkontakte.ru/club20624200)

Оснавная задача: привлечение в группу потенциальных клиентов (пользователей данной сети) в соответствии с нашими критериями.

Оплата зависит от числа привлеченных в группу.

Пользователи обязательно должны быть реальные, а не боты!!! За привлечение ботов оплата производиться не будет.

P.S. Сотрудничество только на основании договора!

Все Ваши предложения будут рассмотрены в течении одного рабочего дня.