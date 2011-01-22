Общение на форумах, приватно для tanczyk

Если Вы надеетесь на хорошее сотрудничество, своевременную оплату, отличное отношение к себе, как к исполнителю поставленной задачи, то Вам к Ирине! Хороший заказчик и просто человек! Все было на высшем уровне. Буду рада совместной работе!