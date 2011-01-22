Общение на форумах, приватно для tanczyk

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Завершен4 заявки165 просмотров

Общение на двух форумах. Оплата вебмани 10 центов пост, 15 - тема

14 лет назад
irrrinna
Ирина 
43 года
16 лет в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

tanczyk
41 год
16 лет в сервисе
Была
12 лет назад
14 лет назад
$10
3 дня
Татьяна очень грамотный исполнитель. Посты пишет интересные, легко включается в дискуссию, умеет создавать цепляющие темы. Спасибо за хорошую работу!
Если Вы надеетесь на хорошее сотрудничество, своевременную оплату, отличное отношение к себе, как к исполнителю поставленной задачи, то Вам к Ирине! Хороший заказчик и просто человек! Все было на высшем уровне. Буду рада совместной работе!

Заявки фрилансеров

tanczyk
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Была
12 лет назад
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