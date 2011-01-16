Суть работы: предоставляю Вам список страниц с которых нужно установить ссылки на определенный сайт. В основном это форумы и блоги. Если надо зарегистрироваться - регистрируетесь, и пишите сообщение/комментарий с ссылкой на указанный сайт. Сообщение ...
Распределение данных
Распределить данные в ячейках таблицы - цифровой идентификатор-одна ячейка, соответствующий вид деятельности- другая ячейка.Оставляйте моб., сбросьте СМС на 9067801908, перезвоню.
Заявки фрилансеров
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