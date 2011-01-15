Ручная установка ссылок

Суть работы:

предоставляю Вам список страниц с которых нужно установить ссылки на определенный сайт. В основном это форумы и блоги. Если надо зарегистрироваться - регистрируетесь, и пишите сообщение/комментарий с ссылкой на указанный сайт. Сообщение должно совпадать с тематикой страницы (не должно выглядеть как рекламное) и иметь осмысленное содержание.

За каждую ссылку выплачивается 5 рублей.

Ограничений по выплатам нет.

Выплаты будут через WM, но можно обговорить и другие способы оплаты.

Оставляйте свои номера ICQ или почтовые адреса для связи - стучаться в аську или личку не надо, я сам с Вами свяжусь.